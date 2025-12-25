ента новостей

В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
В Выборге задержали наркосбытчика
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
В Московском районе появится новая улица
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки

Администрация Ленобласти
В обновлённом Дворце культуры города Сланцы состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки

В обновлённом Дворце культуры, расположенном в городе Сланцы, прошли традиционные новогодние ёлки, организованные губернатором области. На мероприятии, которое стало настоящим праздником для всех присутствующих, было ощущение волшебства и радости. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что «Комитет по культуре исполнил моё поручение», добавив, что губернаторские ёлки теперь зажглись в Сланцах благодаря обновлённому Дворцу культуры. Он подчеркнул, что современное оснащение этого учреждения дало возможность провести мероприятие на высоком уровне, что не могло не порадовать гостей праздника.

Губернатор также поделился своими планами на будущее, сообщив, что следующей задачей станет организация регулярных гастролей областных театров, оркестров и концертных коллективов на базе этой современной площадки. Это говорит о стремлении развивать культурную жизнь региона и предоставлять жителям возможность наслаждаться качественными выступлениями артистов.

Праздник собрал под своей крышей людей разных возрастов, что создало атмосферу единения и радости. Для взрослых яркие моменты у великолепной ёлки стали возможностью вспомнить о собственном детстве, о тех волшебных мгновениях, когда они сами были детьми и с нетерпением ждали новогодних чудес. Для детей же это событие стало настоящим доказательством того, что новогодние игры, зажигательные танцы и веселье под сверкающей ёлкой остаются неизменно радостными и волшебными.

Особое внимание на празднике было уделено детям участников специальной военной операции. Гостями мероприятия стали ребята из четырёх районов Ленинградской области, что сделало его ещё более значимым. Для всех юных зрителей были подготовлены новогодние подарки, которые закупила партия «Единая Россия». Это не только порадовало детей, но и создало атмосферу заботы и поддержки, что особенно важно в наше время.

