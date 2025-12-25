В обновлённом Дворце культуры, расположенном в городе Сланцы, прошли традиционные новогодние ёлки, организованные губернатором области. На мероприятии, которое стало настоящим праздником для всех присутствующих, было ощущение волшебства и радости. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что «Комитет по культуре исполнил моё поручение», добавив, что губернаторские ёлки теперь зажглись в Сланцах благодаря обновлённому Дворцу культуры. Он подчеркнул, что современное оснащение этого учреждения дало возможность провести мероприятие на высоком уровне, что не могло не порадовать гостей праздника.

Губернатор также поделился своими планами на будущее, сообщив, что следующей задачей станет организация регулярных гастролей областных театров, оркестров и концертных коллективов на базе этой современной площадки. Это говорит о стремлении развивать культурную жизнь региона и предоставлять жителям возможность наслаждаться качественными выступлениями артистов.

Праздник собрал под своей крышей людей разных возрастов, что создало атмосферу единения и радости. Для взрослых яркие моменты у великолепной ёлки стали возможностью вспомнить о собственном детстве, о тех волшебных мгновениях, когда они сами были детьми и с нетерпением ждали новогодних чудес. Для детей же это событие стало настоящим доказательством того, что новогодние игры, зажигательные танцы и веселье под сверкающей ёлкой остаются неизменно радостными и волшебными.

Особое внимание на празднике было уделено детям участников специальной военной операции. Гостями мероприятия стали ребята из четырёх районов Ленинградской области, что сделало его ещё более значимым. Для всех юных зрителей были подготовлены новогодние подарки, которые закупила партия «Единая Россия». Это не только порадовало детей, но и создало атмосферу заботы и поддержки, что особенно важно в наше время.