В Мариинском дворце состоялся Рождественский концерт
В Ленобласти по подозрению в убийстве задержали владельца подпольного арсенала
В Петербурге подростки устроили драку в торговом центре на Лиговском проспекте
В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы
В Петербурге поймали «дропа» мошекнников, обманувших пенсионерку с улицы Маршала Казакова
В Колпино задержан «дроп» из Владимирской области, за обман пожилой петербурженки
В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге
В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину
Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра
Выставка венесуэльского художника Хосе Маргулис
Выставка «Теплая луна»
В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
В Выборге задержали наркосбытчика
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
В Мариинском дворце состоялся Рождественский концерт

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
В Ротонде Мариинского дворца состоялся Рождественский концерт мужеского и женского хоров Санкт-Петербургской Духовной академии. 

В величественной Ротонде Мариинского дворца состоялся замечательный Рождественский концерт, в котором приняли участие как мужской, так и женский хоры Санкт-Петербургской Духовной академии. Это событие собрало множество зрителей, пришедших насладиться красивой музыкой и приобщиться к духу праздника. На мероприятии присутствовал заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Иткин, который выступил с приветственным словом. Он зачитал обращение спикера петербургского парламента Александра Бельского, который отметил значимость этого времени года, когда мы готовимся встретить Новый год и Рождество Христово.

В приветствии говорилось о том, что это период, наполненный чудесами, добрыми поступками и единением людей. Бельский подчеркнул, что сегодняшний вечер стал прекрасным примером того, как высокие цели благотворительности могут сочетаться с невероятной красотой музыки, которую исполняет хор Санкт-Петербургской Духовной академии. Он отметил, что звуки православного хора, звучащие в этих исторических залах, обладают особой силой, способной очищать душу, дарить внутренний мир и вдохновлять на милосердие. В завершение своего обращения Бельский выразил благодарность организаторам, артистам и всем присутствующим, подчеркнув, что каждый из них вносит свой вклад в общее доброе дело. Он отметил, что вместе они создают атмосферу заботы и взаимопомощи, которая так важна для нашего общества.

После этого Павел Иткин вручил Почётную грамоту ректору академии епископу Силуану, что стало знаковым моментом вечера. Также были вручены Почётные грамоты и благодарности ряду преподавателей и исполнителей хоров, что подчеркивало важность их вклада в развитие духовной музыки. Среди награждённых оказался и начальник аппарата Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Гриневич, который также получил грамоту от Санкт-Петербургской Духовной академии.

Кроме того, собравшиеся на концерте не забыли поздравить с днём рождения Галину Григорьевну Мошанину, жительницу блокадного Ленинграда, что добавило особую атмосферу тепла и уважения к исторической памяти. В программе концерта прозвучали как церковные песнопения, так и классические произведения для хора, которые погрузили зрителей в мир духовной музыки и позволили каждому ощутить связь с традициями и культурным наследием. Этот вечер стал не только музыкальным праздником, но и важным событием, способствующим объединению людей в стремлении к добру и взаимопомощи.

