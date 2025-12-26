В Мариинском дворце состоялся Рождественский концерт

В величественной Ротонде Мариинского дворца состоялся замечательный Рождественский концерт, в котором приняли участие как мужской, так и женский хоры Санкт-Петербургской Духовной академии. Это событие собрало множество зрителей, пришедших насладиться красивой музыкой и приобщиться к духу праздника. На мероприятии присутствовал заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Иткин, который выступил с приветственным словом. Он зачитал обращение спикера петербургского парламента Александра Бельского, который отметил значимость этого времени года, когда мы готовимся встретить Новый год и Рождество Христово.

В приветствии говорилось о том, что это период, наполненный чудесами, добрыми поступками и единением людей. Бельский подчеркнул, что сегодняшний вечер стал прекрасным примером того, как высокие цели благотворительности могут сочетаться с невероятной красотой музыки, которую исполняет хор Санкт-Петербургской Духовной академии. Он отметил, что звуки православного хора, звучащие в этих исторических залах, обладают особой силой, способной очищать душу, дарить внутренний мир и вдохновлять на милосердие. В завершение своего обращения Бельский выразил благодарность организаторам, артистам и всем присутствующим, подчеркнув, что каждый из них вносит свой вклад в общее доброе дело. Он отметил, что вместе они создают атмосферу заботы и взаимопомощи, которая так важна для нашего общества.

После этого Павел Иткин вручил Почётную грамоту ректору академии епископу Силуану, что стало знаковым моментом вечера. Также были вручены Почётные грамоты и благодарности ряду преподавателей и исполнителей хоров, что подчеркивало важность их вклада в развитие духовной музыки. Среди награждённых оказался и начальник аппарата Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Гриневич, который также получил грамоту от Санкт-Петербургской Духовной академии.

Кроме того, собравшиеся на концерте не забыли поздравить с днём рождения Галину Григорьевну Мошанину, жительницу блокадного Ленинграда, что добавило особую атмосферу тепла и уважения к исторической памяти. В программе концерта прозвучали как церковные песнопения, так и классические произведения для хора, которые погрузили зрителей в мир духовной музыки и позволили каждому ощутить связь с традициями и культурным наследием. Этот вечер стал не только музыкальным праздником, но и важным событием, способствующим объединению людей в стремлении к добру и взаимопомощи.