В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга

Во время ночного патруля в районе дома №33 по проспекту Испытателей сотрудники ГАИ предприняли попытку остановить автомобиль каршеринговой службы марки «Черри Тиго». Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и, увеличив скорость, попытался скрыться в направлении Серебристого бульвара.

Незамедлительно было организовано преследование транспортного средства, сопровождавшееся включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Несмотря на многократные требования сотрудников правоохранительных органов об остановке, водитель продолжал движение, создавая реальную угрозу безопасности для других участников дорожного движения.

В соответствии с действующим законодательством, а именно Федеральным законом «О полиции», для принудительной остановки транспортного средства было принято решение о применении табельного оружия. Один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего были произведены прицельные выстрелы по колесам автомобиля. Несмотря на повреждение переднего колеса, водитель продолжил попытки скрыться.

Пытаясь уйти от преследования, водитель каршеринга предпринял попытку въехать на территорию паркинга, расположенного на Байконурской улице, в результате чего было повреждено ограждающее устройство (шлагбаум) и совершен наезд на три транспортных средства, находившихся на территории паркинга: «Мини Купер», «Киа Сид» и «Мерседес Бенц». После столкновения автомобиль каршеринга был остановлен.

Установлено, что за рулем «Черри Тиго» находился 29-летний гражданин, житель Смоленской области, не имевший законного права на управление транспортным средством. Также у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, что впоследствии было подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, включая статьи 12.8, 12.12, 12.15, 12.25 и 19.3. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.