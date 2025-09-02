ента новостей

10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
10:15
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
00:35
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:42
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
09:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны
08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
12:11
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»
09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга

В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Петербурге полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя каршеринга, устроившего гонки с полицией на проспекте Испытателей 

Во время ночного патруля в районе дома №33 по проспекту Испытателей сотрудники ГАИ предприняли попытку остановить автомобиль каршеринговой службы марки «Черри Тиго». Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и, увеличив скорость, попытался скрыться в направлении Серебристого бульвара.

Незамедлительно было организовано преследование транспортного средства, сопровождавшееся включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Несмотря на многократные требования сотрудников правоохранительных органов об остановке, водитель продолжал движение, создавая реальную угрозу безопасности для других участников дорожного движения.

В соответствии с действующим законодательством, а именно Федеральным законом «О полиции», для принудительной остановки транспортного средства было принято решение о применении табельного оружия. Один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего были произведены прицельные выстрелы по колесам автомобиля. Несмотря на повреждение переднего колеса, водитель продолжил попытки скрыться.

Пытаясь уйти от преследования, водитель каршеринга предпринял попытку въехать на территорию паркинга, расположенного на Байконурской улице, в результате чего было повреждено ограждающее устройство (шлагбаум) и совершен наезд на три транспортных средства, находившихся на территории паркинга: «Мини Купер», «Киа Сид» и «Мерседес Бенц». После столкновения автомобиль каршеринга был остановлен.

Установлено, что за рулем «Черри Тиго» находился 29-летний гражданин, житель Смоленской области, не имевший законного права на управление транспортным средством. Также у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, что впоследствии было подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, включая статьи 12.8, 12.12, 12.15, 12.25 и 19.3. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-12-2024, 17:25
В Приморском районе со стрельбой задерживали водителя «Вольво»
15-10-2024, 11:12
В Пушкине со стрельбой задерживали пьяного водителя
16-06-2025, 11:52
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя
18-03-2024, 13:43
В Ленобласти с погоней и стрельбой задерживали пьяного юношу на «Жигулях»
1-08-2024, 14:48
В Петербурге со стрельбой задерживали нетрезвого водителя «Хендая»
2-09-2024, 09:28
В Ленобласти пьяного водителя задерживали с применением оружия

Происшествия на дорогах

30-08-2025, 15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
29-08-2025, 13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
27-08-2025, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
26-08-2025, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Наверх