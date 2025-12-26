В Колпино задержан «дроп» из Владимирской области, за обман пожилой петербурженки

В Колпинском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, после того как 21 декабря в полицию обратилась 86-летняя пенсионерка, проживающая по улице Танкистов. По ее словам, накануне вечером она стала жертвой телефонных аферистов.

Злоумышленники убедили пожилую женщину, что её сбережения находятся в опасности и требуют декларирования. Поддавшись обману, пенсионерка, следуя инструкциям мошенников, выбросила из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже, пакет с 300 000 рублей. Деньги предназначались незнакомцу, назвавшемуся курьером.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 25 декабря, был задержан 18-летний уроженец Владимирской области, подозреваемый в совершении данного преступления. В настоящее время задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ и находится в отделе полиции. Ведется следствие. Полиция предполагает, что задержанный может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, совершенным в регионе.