В Петербурге поймали «дропа» мошекнников, обманувших пенсионерку с улицы Маршала Казакова
В Колпино задержан «дроп» из Владимирской области, за обман пожилой петербурженки
В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге
В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину
Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра
Выставка венесуэльского художника Хосе Маргулис
Выставка «Теплая луна»
В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
В Выборге задержали наркосбытчика
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
В Московском районе появится новая улица
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
Выставка венесуэльского художника Хосе Маргулис

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет первую в России выставку Хосе Маргулиса 

Музей современного искусства Эрарта с гордостью представляет первую в России выставку работ выдающегося художника Хосе Маргулиса. Этот талантливый мастер создает уникальные произведения, в которых игра света и тени превращается в захватывающую игру с реальностью. Его работы наполнены глубокими смыслами и отражают мириады личных опытов и впечатлений, которые постоянно меняют наше восприятие окружающего мира. Визуальные композиции, созданные Маргулисом, продолжают традиции пространственных экспериментов, заложенные пионерами кинетического искусства, и предлагают зрителю возможность стать соавтором этих динамичных форм.

На фоне постоянно изменяющегося ландшафта современного искусства, где границы между объектом и опытом регулярно подвергаются переосмыслению, работы Хосе Маргулиса выделяются своим незаурядным сочетанием эстетической безупречности и технологической, а также концептуальной выверенности. Это делает его творчество особенно актуальным и интересным для современного зрителя, который ищет новые способы взаимодействия с искусством.

Хосе Маргулис начал свой путь в искусстве с фотографии, однако по окончании университета он решил углубиться в исследование возможностей кинетического искусства, которое стало его основным направлением творчества. На протяжении своей карьеры автору удалось создать собственный узнаваемый стиль, который сочетает в себе элементы геометрической абстракции, кинетизма и скульптуры. В своих работах он использует разнообразные техники и материалы, такие как оргстекло, акрил, металл и алюмокомпозит, что позволяет ему добиваться уникальных визуальных эффектов и создавать поистине захватывающие произведения.

Исторически сложилось так, что зарождение кинетического искусства связывают с авангардными поисками художников, родившихся на территории Российской империи, таких как братья Наум и Натан Певзнеры, которые впоследствии стали известны под именами Наум Габо и Антуан Певзнер. Под влиянием революционных художественных течений, таких как конструктивизм и супрематизм, Наум Габо предпринял попытку соединить свои знания в области архитектуры и инженерии с новыми эстетическими формами. Он стремился переосмыслить теорию пространства и времени, предложенную Эйнштейном, и активно использовал концепцию «негативного пространства» в своих работах.

Первым произведением, которое принято считать образцом кинетического искусства, является работа Наума Габо, созданная в 1920 году и получившая название «Кинетическая конструкция (Стоящая волна)». Это произведение представляло собой металлический прут, установленный вертикально на раскрашенной деревянной подставке и приводимый в движение скрытым электромотором. Колебания прута создавали визуальную иллюзию трехмерного объекта, что стало настоящим прорывом в искусстве того времени.

Творческие принципы, сформулированные Габо, оказали значительное влияние на развитие кинетического искусства и вдохновили множество художников по всему миру. В свою очередь, работы Хосе Маргулиса продолжают эту традицию, внедряя новые идеи и технологии в современное искусство. Его произведения не только привлекают внимание своей эстетикой, но и заставляют зрителя задуматься о том, как искусство может взаимодействовать с реальностью и изменять наше восприятие окружающего мира.

Выставка Хосе Маргулиса в Эрарте — это уникальная возможность увидеть, как современное искусство может сочетать в себе элементы науки, технологии и философии. Каждый посетитель сможет погрузиться в мир кинетического искусства, где его собственные впечатления и эмоции становятся неотъемлемой частью художественного процесса. Работы художника открывают новые горизонты для понимания взаимодействия между зрителем и произведением искусства, что делает эту выставку особенно актуальной в условиях современного культурного контекста.

Даты проведения выставки: 27 декабря 2025 — 22 марта 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

