В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
В Московском районе появится новая улица
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
В Выборге открылся новый сосудистый центр
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с погибшим на трассе М 11 в Тосненском районе Ленобласти 

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 23 декабря около 19 часов на 667-м километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области, погиб 38-летний водитель автомобиля «Хёндэ Элантра».

По предварительным данным, мужчина потерял контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с левым барьерным ограждением по направлению движения. От сильного удара автомобиль откинуло в правую сторону, где он вновь столкнулся с отбойником.

Полученные в результате аварии травмы оказались смертельными, и водитель скончался на месте происшествия. Отмечается, что в текущем году мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Предварительное расследование указывает на то, что в момент аварии водитель не использовал ремень безопасности. В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

