В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 23 декабря около 19 часов на 667-м километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области, погиб 38-летний водитель автомобиля «Хёндэ Элантра».

По предварительным данным, мужчина потерял контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с левым барьерным ограждением по направлению движения. От сильного удара автомобиль откинуло в правую сторону, где он вновь столкнулся с отбойником.

Полученные в результате аварии травмы оказались смертельными, и водитель скончался на месте происшествия. Отмечается, что в текущем году мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Предварительное расследование указывает на то, что в момент аварии водитель не использовал ремень безопасности. В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.