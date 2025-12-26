В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении

В полицию Красногвардейского района Петербурга 1 июня поступило сообщение из больницы о госпитализации 45-летнего мужчины, обратившегося за помощью. Медики диагностировали у него переломы четырех ребер и черепно-мозговую травму. Состояние пациента оценивалось как средней тяжести.

Согласно заявлению потерпевшего, нападение произошло 31 мая около 19:00 на перекрестке Муринской дороги и проспекта Васнецова, где он подвергся избиению неизвестным.

Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье 112, части 1 УК РФ (нанесение вреда здоровью средней тяжести). Однако, после судебно-медицинской экспертизы, характер повреждений был квалифицирован как тяжкий вред здоровью, что повлекло переквалификацию дела на статью 111, часть 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

24 декабря, в ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 25-летний уроженец Ставропольского края, работающий водителем в коммерческой фирме. Задержанный был доставлен в отделение для проведения следственных действий на основании статьи 91 УПК РФ.