12:15
В Петербурге поймали «дропа» мошекнников, обманувших пенсионерку с улицы Маршала Казакова
10:44
В Колпино задержан «дроп» из Владимирской области, за обман пожилой петербурженки
10:26
В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении
10:22
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова
10:18
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге
09:51
В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину
09:36
Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра
09:21
Выставка венесуэльского художника Хосе Маргулис
19:55
Выставка «Теплая луна»
13:12
В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
11:02
В Выборге задержали наркосбытчика
10:43
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
09:50
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
09:42
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
20:26
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
20:22
В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал
15:27
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
12:44
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
12:40
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
12:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
12:18
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
12:07
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
12:00
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
09:23
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
19:28
В Московском районе появится новая улица
19:24
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении

Полицейские задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении в Красногвардейском районе

В полицию Красногвардейского района Петербурга 1 июня поступило сообщение из больницы о госпитализации 45-летнего мужчины, обратившегося за помощью. Медики диагностировали у него переломы четырех ребер и черепно-мозговую травму. Состояние пациента оценивалось как средней тяжести.

Согласно заявлению потерпевшего, нападение произошло 31 мая около 19:00 на перекрестке Муринской дороги и проспекта Васнецова, где он подвергся избиению неизвестным.

Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье 112, части 1 УК РФ (нанесение вреда здоровью средней тяжести). Однако, после судебно-медицинской экспертизы, характер повреждений был квалифицирован как тяжкий вред здоровью, что повлекло переквалификацию дела на статью 111, часть 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

24 декабря, в ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 25-летний уроженец Ставропольского края, работающий водителем в коммерческой фирме. Задержанный был доставлен в отделение для проведения следственных действий на основании статьи 91 УПК РФ.

