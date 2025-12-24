В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона

В 2026 году Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области планирует собрать самые интересные идеи для тематических мероприятий, социальных и социокультурных проектов, а также предложения по созданию сувенирной продукции.

В 2027 году Ленинградская область отметит свой столетний юбилей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда СПб» сообщила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций региона. Она подчеркнула, что в рамках подготовки к юбилею они намерены привлечь активных граждан, бизнес-сообщество, государственные структуры и некоммерческие организации. В начале следующего года будет объявлен конкурс на лучшие идеи для сувениров, и будет представлена новая символика, посвященная столетию области. Кроме того, планируется организовать специальный конкурс грантов от Губернатора, также приуроченный к этому значимому событию.