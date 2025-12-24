ента новостей

В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы

В МВД России предупредили о распространении новой мошеннической схемы, связанной с «заработком» через маркетплейсы и покупки в рассрочку (сплит).

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации поступила информация о том, что среди населения активно распространяется новая схема мошенничества, связанная с так называемым «заработком» через маркетплейсы и покупки в рассрочку, известные также как «сплит». Злоумышленники, действующие в рамках данной схемы, представляются участниками различных «партнерских программ» крупных торговых площадок и предлагают гражданам возможность получать легкий доход за привлечение новых клиентов.

Как пояснили в управлении, занимающемся борьбой с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, мошенники сообщают потенциальным жертвам о якобы законной схеме заработка. Суть ее заключается в том, чтобы оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку на свое имя, после чего обещают выплатить вознаграждение. В некоторых случаях, чтобы снизить уровень подозрений и повысить доверие к себе, мошенники действительно перечисляют часть средств. Однако после подтверждения заказа общение с жертвой обрывается, товар оказывается в руках неизвестных лиц, а все финансовые обязательства по рассрочке остаются на потерпевшем.

Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», отметил, что подобные схемы мошенничества направлены на доверчивость граждан и растущую популярность сервисов рассрочки. Он подчеркнул, что мошенники активно адаптируются к новым цифровым сервисам и изменяющимся потребительским привычкам. Сплит-покупки и маркетплейсы стали для них удобным инструментом, позволяющим переложить финансовую ответственность на жертву.

По словам депутата, основным признаком обмана является обещание легкого заработка без реальной деятельности и просьбы оформить финансовые обязательства на себя. Он отметил, что ни один уважаемый маркетплейс не предлагает заработок через оформление покупок в рассрочку на личный аккаунт пользователя. Запросы о лимите сплита, просьбы прислать скриншоты профиля или данные аккаунта являются прямыми маркерами мошенничества, которые должны насторожить граждан.

Антон Немкин также подчеркивает, что борьба с подобными схемами требует не только активных действий со стороны правоохранительных органов, но и повышения уровня цифровой грамотности населения. Важно, чтобы граждане осознавали: любые предложения о быстром заработке в цифровой среде представляют собой зону повышенного риска. В рамках проекта «Цифровая Россия» ведется системная работа по разъяснению подобных угроз и поддержке инициатив МВД, направленных на профилактику кибермошенничества.

Депутат также напомнил, что государство последовательно работает над тем, чтобы защитить граждан от подобных мошеннических схем, и призвал население быть внимательнее и осторожнее при взаимодействии с новыми цифровыми сервисами. В условиях, когда мошенники становятся все более изощренными, важно не только повышать уровень информированности о возможных рисках, но и развивать навыки безопасного поведения в интернете.

