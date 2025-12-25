ента новостей

В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
В Выборге задержали наркосбытчика
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
В Московском районе появится новая улица
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в "заказном" поджоге авто на проспекте Медиков

В полицию Петроградского района Петербурга 23 декабря обратился мужчина 37 лет, проживающий в доме номер 10 на проспекте Медиков. Он сообщил о поджоге его автомобиля «Mercedes-Benz» на крытой парковке. Неизвестный злоумышленник облил машину воспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся с места преступления. Ущерб от пожара превысил 10,5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 часть 2 УК РФ (преднамеренное повреждение чужого имущества).

24 декабря сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего жителя Санкт-Петербурга возле дома 11 корпус 1 на Архивном переулке.

Предварительное расследование показало, что задержанный совершил поджог автомобиля, исполняя указания, полученные через мессенджер от неустановленных лиц. Ему пообещали аннулировать его долги в качестве вознаграждения.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные и оперативные действия для выяснения всех деталей инцидента и установления лиц, причастных к организации данного преступления.

