В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков

В полицию Петроградского района Петербурга 23 декабря обратился мужчина 37 лет, проживающий в доме номер 10 на проспекте Медиков. Он сообщил о поджоге его автомобиля «Mercedes-Benz» на крытой парковке. Неизвестный злоумышленник облил машину воспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся с места преступления. Ущерб от пожара превысил 10,5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 часть 2 УК РФ (преднамеренное повреждение чужого имущества).

24 декабря сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего жителя Санкт-Петербурга возле дома 11 корпус 1 на Архивном переулке.

Предварительное расследование показало, что задержанный совершил поджог автомобиля, исполняя указания, полученные через мессенджер от неустановленных лиц. Ему пообещали аннулировать его долги в качестве вознаграждения.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные и оперативные действия для выяснения всех деталей инцидента и установления лиц, причастных к организации данного преступления.