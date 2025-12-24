В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал

В великолепном Белом зале Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого состоялся юбилейный X Губернаторский новогодний студенческий бал, который собрал под своей крышей 700 самых талантливых и перспективных студентов, представляющих 122 высшие и средние профессиональные образовательные учреждения нашего города. Это событие стало настоящим праздником для молодежи и символом достижений студентов, которые в уходящем году показали выдающиеся результаты в учебе и творческой деятельности.

На открытии вечера участникам и гостям торжественно обратился Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В своем приветственном слове он подчеркнул, что наш город по праву носит звание студенческого. В настоящее время в Санкт-Петербурге обучается более 460 тысяч студентов, которые учатся в вузах и колледжах, и каждый из них вносит свой вклад в развитие образовательной и культурной жизни города. Губернатор отметил, что в этом году многие из присутствующих стали стипендиатами Президента Российской Федерации, а также получили поддержку от Правительства Санкт-Петербурга и других государственных структур. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки студентов и их стремлении к достижению успеха.

Александр Беглов также отметил, что благодаря таланту и упорству молодежи, Санкт-Петербург продолжает занимать лидирующие позиции среди всех регионов России по количеству финалистов и победителей на всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях профессионального мастерства. Более 1800 студентов и молодых специалистов получают гранты, премии и именные стипендии от городского Правительства, что является важной поддержкой для их дальнейшего развития и реализации творческого потенциала.

Губернатор подчеркнул, что город гордится успехами своих студентов и создает все необходимые условия для раскрытия их личностного потенциала. Это касается не только студентов вузов, но и школьников, а также молодых ученых, которые только начинают свой путь в науке. В своем обращении он выделил приоритетные направления работы городской власти, такие как строительство технологических долин и кампусов для вузов, создание современных учебных комплексов с лабораториями, общежитиями и бизнес-парками, что, безусловно, послужит дополнительным стимулом для молодежи.

В завершение своего выступления Губернатор поздравил всех студентов с наступающим Новым годом и выразил уверенность в том, что именно они станут движущей силой, способствующей развитию и процветанию как нашего города, так и всей страны в целом. Это послание стало вдохновляющим для всех присутствующих и наполнило зал атмосферой оптимизма и надежды на будущее.

После официальной части вечера, участники бала имели уникальную возможность погрузиться в атмосферу танцевальной культуры русских балов XIX-XX веков. Под руководством опытного хореографа студенты смогли ознакомиться с разнообразием танцевальных стилей, которые были популярны в те времена. В программе вечера были представлены такие танцы, как полонез, вальс, полька, кадриль и народные танцы. Каждый из студентов смог попробовать свои силы в этих танцах, что добавило мероприятию особую атмосферу праздника и веселья.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечивал эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого под руководством художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия. Оркестр исполнил множество произведений, создавая тем самым неповторимую атмосферу, которая позволила всем присутствующим насладиться вечеринкой сполна. В итоге, этот вечер стал не только праздником, но и важной вехой в жизни студентов, которые не только отметили свои достижения, но и получили заряд вдохновения на будущие свершения.