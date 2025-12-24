ента новостей

15:27
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
12:44
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
12:40
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
12:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
12:18
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
12:07
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
12:00
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
09:23
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
19:28
В Московском районе появится новая улица
19:24
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
13:20
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
13:10
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
12:01
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
11:31
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
11:26
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборге открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии

В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В Турции разбился самолет с начальником Генерального штаба армии Ливии и другими высокопоставленными военными

Вечером 23 декабря произошло трагическое событие, когда частный бизнес-джет Dassault Falcon 50, вылетевший из Анкары с курсом на Триполи, внезапно пропал с радаров. На борту этого самолета находился высокопрофильный пассажир — начальник Генерального штаба армии Ливии, генерал-лейтенант Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад, а также группа других высокопоставленных военных и советников. Самолет поднялся в воздух, но примерно через 40-45 минут после взлета связь с ним была потеряна. Экипаж успел сообщить о возникшей технической неисправности и запросить экстренную посадку, что свидетельствовало о серьезной ситуации на борту.

По словам турецкого министра внутренних дел Али Ерликая, поисково-спасательные команды, немедленно начавшие поиски после исчезновения самолета, смогли обнаружить обломки в районе Хаймана. Это место расположено примерно в 70-75 километрах к югу от Анкары. Фрагменты самолета были найдены в двух километрах южнее деревни Кесиккавак, что подтверждает, что катастрофа произошла на относительно небольшом расстоянии от столицы Турции. Предварительные данные указывают на то, что экипаж сообщал о возможном электрическом сбое, что могло стать причиной трагедии.

В связи с произошедшим прокуратура Анкары начала официальное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины катастрофы.

На борту самолета находились не только генерал аль-Хаддад, но и несколько других высокопоставленных военных чиновников, а также три члена экипажа. К сожалению, все восемь человек, находившиеся на борту, погибли в результате этой катастрофы. Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель начальника Генштаба, назвав это событие тяжелой утратой для страны и её вооружённых сил. В связи с трагедией в Ливии был объявлен трёхдневный национальный траур, что подчеркивает значимость личности генерала и его роли в армии страны. Эта катастрофа оставила глубокий след в сердцах многих ливийцев, и её последствия будут ощущаться долгое время.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-05-2022, 09:35
Поисково-спасательные службы Непала обнаружили останки 14 пассажиров упавшего самолета Tara Air
18-01-2014, 20:37
Пьяный дебош на борту самолёта
15-01-2023, 13:39
По меньшей мере 32 человека погибли в Непале в результате крушения самолета недалеко от города Покхара
9-11-2022, 09:41
19 человек погибли в результате крушения коммерческого самолета в озере Виктория в Танзании
31-10-2015, 12:44
Крушение самолёта с россиянами
16-01-2023, 09:30
По меньшей мере 68 человек погибли в результате авиакатастрофы в Непале

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
21-12-2025, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
Наверх