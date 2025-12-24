В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии

Вечером 23 декабря произошло трагическое событие, когда частный бизнес-джет Dassault Falcon 50, вылетевший из Анкары с курсом на Триполи, внезапно пропал с радаров. На борту этого самолета находился высокопрофильный пассажир — начальник Генерального штаба армии Ливии, генерал-лейтенант Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад, а также группа других высокопоставленных военных и советников. Самолет поднялся в воздух, но примерно через 40-45 минут после взлета связь с ним была потеряна. Экипаж успел сообщить о возникшей технической неисправности и запросить экстренную посадку, что свидетельствовало о серьезной ситуации на борту.

По словам турецкого министра внутренних дел Али Ерликая, поисково-спасательные команды, немедленно начавшие поиски после исчезновения самолета, смогли обнаружить обломки в районе Хаймана. Это место расположено примерно в 70-75 километрах к югу от Анкары. Фрагменты самолета были найдены в двух километрах южнее деревни Кесиккавак, что подтверждает, что катастрофа произошла на относительно небольшом расстоянии от столицы Турции. Предварительные данные указывают на то, что экипаж сообщал о возможном электрическом сбое, что могло стать причиной трагедии.

В связи с произошедшим прокуратура Анкары начала официальное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины катастрофы.

На борту самолета находились не только генерал аль-Хаддад, но и несколько других высокопоставленных военных чиновников, а также три члена экипажа. К сожалению, все восемь человек, находившиеся на борту, погибли в результате этой катастрофы. Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель начальника Генштаба, назвав это событие тяжелой утратой для страны и её вооружённых сил. В связи с трагедией в Ливии был объявлен трёхдневный национальный траур, что подчеркивает значимость личности генерала и его роли в армии страны. Эта катастрофа оставила глубокий след в сердцах многих ливийцев, и её последствия будут ощущаться долгое время.