В Ленобласти по подозрению в убийстве задержали владельца подпольного арсенала

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Сотрудники уголовного розыска в Ленобласти задержали подозреваемого в тяжком преступлении владельца подпольного арсенала

После обнаружения на Новосибирской улице в Санкт-Петербурге 54-летнего мужчины с серьезной черепно-мозговой травмой, он скончался в больнице, не приходя в сознание. Инцидент произошел 24 марта. По данному факту следственные органы Приморского района возбудили уголовное дело по статье 111, части 4 УК РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

В результате оперативных мероприятий была получена информация о возможной причастности к преступлению 63-летнего жителя Фрунзенского района. 25 декабря в ходе совместной операции сотрудников уголовного розыска регионального Главка и полиции Приморского района подозреваемый был задержан в садоводстве «Фауна», расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Предварительно установлено, что в марте текущего года задержанный избил своего гостя, после чего, чтобы скрыть следы преступления, доставил его без сознания на Новосибирскую улицу и оставил там. Потерпевший был найден прохожими.

При обыске в жилище задержанного были обнаружены автомат Калашникова, охолощенный пистолет Макарова, переделанный под боевые патроны, укороченное охотничье ружье и 350 патронов различных калибров. Изъятое направлено на баллистическую экспертизу.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Установлено, что задержанный имеет многочисленные судимости. Происхождение оружия выясняется.

