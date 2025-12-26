В Петербурге поймали «дропа» мошекнников, обманувших пенсионерку с улицы Маршала Казакова

В полицию Красносельского района 24 декабря обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая на улице Маршала Казакова, с заявлением о факте мошенничества.

По словам потерпевшей, 22 декабря она, следуя инструкциям неизвестных лиц, представившихся работниками различных организаций и убедивших ее в необходимости "декларирования финансов", передала злоумышленнику 120 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий в ночь на 25 декабря на Ленинском проспекте был задержан молодой человек, подозреваемый в совершении данного преступления.

Задержанным оказался 22-летний петербуржец с Рижского проспекта, выполнявший роль "дропа" в мошеннической схеме.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 2 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ведется дальнейшее расследование.