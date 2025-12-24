ента новостей

В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля

В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля

В Кировском районе Ленинградской области, 30 августа в 03:55, в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля в садоводстве «Юлия», расположенном неподалеку от железнодорожной станции Назия.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов констатировали, что около 03:55 того же дня имело место преднамеренное уничтожение огнем автомобиля «ВАЗ-21120» 2003 года выпуска, в результате чего транспортное средство полностью сгорело.

В этот же день в полицию обратился 27-летний мужчина с заявлением об угоне его автомобиля, который был припаркован у его дома в деревне Воловщина в период с полудня 29 августа до 8 утра 30 августа. Ущерб от угона оценивается в 112 000 рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статьям 166 ч. 1 и 167 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающимся неправомерного завладения транспортным средством и умышленного повреждения или уничтожения имущества.

23 декабря в 13:00, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, у дома номер 2 по Комсомольскому проспекту в поселке Назия был задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в совершении указанных преступлений. К задержанному применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, поджог, угон, автомобиль
