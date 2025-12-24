В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса

Сегодня в Смольном прошла торжественная церемония награждения, приуроченная к важному профессиональному празднику — Дню энергетика. Этот день, который отмечается в России каждый год 22 декабря, стал отличной возможностью для того, чтобы выразить признание и благодарность работникам инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга. Губернатор города, Александр Беглов, выступил с поздравительной речью, в которой отметил значимость труда энергетиков для жизни и развития города.

Александр Беглов подчеркнул, что профессия энергетика имеет особое значение для Санкт-Петербурга, который славится своим мощным инженерно-энергетическим комплексом. Протяженность энергетических сетей в городе превышает 70 тысяч километров, что делает его одним из крупнейших в мире. Именно в Санкт-Петербурге впервые в России было внедрено электрическое освещение, и здесь началась история централизованного теплоснабжения в стране. Губернатор отметил, что тепло, электроэнергия, газоснабжение, водоснабжение и очистка сточных вод — это те основные элементы, которые обеспечивают качественную жизнь горожан.

Он выразил глубокую признательность всем работникам инженерно-энергетического комплекса, отметив, что для обеспечения бесперебойной работы всех коммуникаций требуется огромный профессионализм, силы и самоотверженный труд. «За работой инженерно-энергетического комплекса Петербурга стоит огромный труд ваших коллективов. Петербуржцы благодарны вам, вы нам очень, очень нужны», — сказал губернатор, обращаясь к участникам мероприятия.

Александр Беглов также напомнил, что 2023 год отмечается как год 80-летия Великой Победы, что имеет особое значение для всей страны. В память о героях, отдавших свои жизни за Родину, к 9 мая в Санкт-Петербурге был торжественно зажжен Вечный огонь на мемориальном комплексе «Журавли». Это событие стало символом памяти и уважения к тем, кто защищал нашу страну.

В ходе церемонии ряд сотрудников АО «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», Водоканала, компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербурга», Петербургской сбытовой компании, а также филиалов компаний «ТГК 1», «Россети Ленэнерго» и других организаций были удостоены почетных званий и наград. Звание «Почётный энергетик» было присвоено многим из них за их значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

Кроме того, 23 специалиста получили Благодарности Губернатора Санкт-Петербурга, четыре из них были награждены Почётными грамотами. Восьми сотрудникам было присвоено звание «Заслуженный энергетик Санкт-Петербурга», а также были вручены 11 Благодарностей Законодательного Собрания. Губернатор отметил, что благодаря профессионализму, ответственности и ежедневному труду энергетиков, Санкт-Петербург сегодня не испытывает дефицита электроэнергии и стал самым освещённым северным мегаполисом.