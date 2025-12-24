ента новостей

20:26
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
20:22
В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал
15:27
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
12:44
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
12:40
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
12:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
12:18
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
12:07
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
12:00
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
09:23
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
19:28
В Московском районе появится новая улица
19:24
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
13:20
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
13:10
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
12:01
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
11:31
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
11:26
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборге открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса

В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов вручил награды лучшим работникам инженерно‑энергетического комплекса

Сегодня в Смольном прошла торжественная церемония награждения, приуроченная к важному профессиональному празднику — Дню энергетика. Этот день, который отмечается в России каждый год 22 декабря, стал отличной возможностью для того, чтобы выразить признание и благодарность работникам инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга. Губернатор города, Александр Беглов, выступил с поздравительной речью, в которой отметил значимость труда энергетиков для жизни и развития города.

Александр Беглов подчеркнул, что профессия энергетика имеет особое значение для Санкт-Петербурга, который славится своим мощным инженерно-энергетическим комплексом. Протяженность энергетических сетей в городе превышает 70 тысяч километров, что делает его одним из крупнейших в мире. Именно в Санкт-Петербурге впервые в России было внедрено электрическое освещение, и здесь началась история централизованного теплоснабжения в стране. Губернатор отметил, что тепло, электроэнергия, газоснабжение, водоснабжение и очистка сточных вод — это те основные элементы, которые обеспечивают качественную жизнь горожан.

Он выразил глубокую признательность всем работникам инженерно-энергетического комплекса, отметив, что для обеспечения бесперебойной работы всех коммуникаций требуется огромный профессионализм, силы и самоотверженный труд. «За работой инженерно-энергетического комплекса Петербурга стоит огромный труд ваших коллективов. Петербуржцы благодарны вам, вы нам очень, очень нужны», — сказал губернатор, обращаясь к участникам мероприятия.

Александр Беглов также напомнил, что 2023 год отмечается как год 80-летия Великой Победы, что имеет особое значение для всей страны. В память о героях, отдавших свои жизни за Родину, к 9 мая в Санкт-Петербурге был торжественно зажжен Вечный огонь на мемориальном комплексе «Журавли». Это событие стало символом памяти и уважения к тем, кто защищал нашу страну.

В ходе церемонии ряд сотрудников АО «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», Водоканала, компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербурга», Петербургской сбытовой компании, а также филиалов компаний «ТГК 1», «Россети Ленэнерго» и других организаций были удостоены почетных званий и наград. Звание «Почётный энергетик» было присвоено многим из них за их значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

Кроме того, 23 специалиста получили Благодарности Губернатора Санкт-Петербурга, четыре из них были награждены Почётными грамотами. Восьми сотрудникам было присвоено звание «Заслуженный энергетик Санкт-Петербурга», а также были вручены 11 Благодарностей Законодательного Собрания. Губернатор отметил, что благодаря профессионализму, ответственности и ежедневному труду энергетиков, Санкт-Петербург сегодня не испытывает дефицита электроэнергии и стал самым освещённым северным мегаполисом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

23-12-2022, 18:16
В Смольном наградили лучших энергетиков города
23-12-2024, 09:33
Беглов поздравил энергетиков
31-07-2025, 19:11
Беглов вручил награды лучшим работникам строительного комплекса
9-05-2025, 10:00
Губернатор СПб поздравил горожан с 80-летием Великой Победы
13-12-2022, 18:54
В Смольном петербуржцам вручили государственные награды
10-08-2022, 16:27
Беглов почтил память Анатолия Собчака

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
21-12-2025, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
Наверх