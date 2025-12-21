В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса

Сегодня вечером в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два пассажира рейсового автобуса. Инцидент случился в 18:40 на 68-м километре трассы "Санкт-Петербург – Ручьи".

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем каршерингового автомобиля "Киа Риа". Выезжая со второстепенной дороги на перекресток, он не уступил дорогу автобусу № 411, следовавшему по маршруту из Санкт-Петербурга в Сосновый Бор.

Пытаясь избежать столкновения с "Киа Риа", водитель автобуса совершил столкновение с автомобилем "Лэнд Крузер", который двигался за "каршерингом". В результате оба транспортных средства оказались в кювете слева от дороги.

Два пассажира автобуса получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу. Водители транспортных средств не пострадали. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.