ента новостей

23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборге открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
11:34
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
14:32
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
13:21
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
13:03
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
12:57
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса

В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге «Санкт-Петербург-Ручьи»

Сегодня вечером в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два пассажира рейсового автобуса. Инцидент случился в 18:40 на 68-м километре трассы "Санкт-Петербург – Ручьи".

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем каршерингового автомобиля "Киа Риа". Выезжая со второстепенной дороги на перекресток, он не уступил дорогу автобусу № 411, следовавшему по маршруту из Санкт-Петербурга в Сосновый Бор.

Пытаясь избежать столкновения с "Киа Риа", водитель автобуса совершил столкновение с автомобилем "Лэнд Крузер", который двигался за "каршерингом". В результате оба транспортных средства оказались в кювете слева от дороги.

Два пассажира автобуса получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу. Водители транспортных средств не пострадали. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП, автобус
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-06-2024, 21:10
В Ленобласти при столкновении КАМАЗа с автобусом пострадали пятеро пассажиров
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
7-08-2025, 22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
15-02-2025, 17:49
В Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей
24-10-2025, 16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
18-05-2023, 14:30
В ДТП на КАД пострадали два пассажира рейсового автобуса

Происшествия на дорогах

Вчера, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
17-12-2025, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
Наверх