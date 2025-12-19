В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет

Трагическое ДТП произошло 18 декабря в 15:35 на первом километре автотрассы «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск». Водитель автомобиля «Ниссан Тиида», 33 лет, не имевший водительского удостоверения, потерял контроль над транспортным средством.

В результате неуправляемый автомобиль съехал с дороги в придорожный кювет и перевернулся в наполненной водой канаве. Водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

Пассажир, мужчина 38 лет, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. По данному инциденту проводится проверка для установления всех обстоятельств аварии.