14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборе открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
11:34
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
14:32
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
13:21
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
13:03
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
12:57
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
11:46
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет

В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП на трассе Санкт-Петербург - Приозерск во Всеволожском районе Ленобласти

Трагическое ДТП произошло 18 декабря в 15:35 на первом километре автотрассы «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск». Водитель автомобиля «Ниссан Тиида», 33 лет, не имевший водительского удостоверения, потерял контроль над транспортным средством.

В результате неуправляемый автомобиль съехал с дороги в придорожный кювет и перевернулся в наполненной водой канаве. Водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

Пассажир, мужчина 38 лет, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. По данному инциденту проводится проверка для установления всех обстоятельств аварии.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
