В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

11 ноября 2025 года, около 03 часов 30 минут ночи, в полицию поступила информация о задымлении транспортного средства, находящегося на парковочной площадке возле дома номер 8 по улице Федора Абрамова в населенном пункте Парголово. Визуальный осмотр показал, что владелец автомобиля отсутствует.

В результате инцидента внутреннее пространство автомобиля получило значительные повреждения от огня.

Оперативной группой полиции, прибывшей на место происшествия, неподалеку от указанного адреса, был задержан гражданин, подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 54-летний безработный, проживающий в этом же районе.

Согласно предварительному расследованию, подозреваемый проник в припаркованный автомобиль марки «Рено Логан» с намерением его похитить. Однако, попытка запуска двигателя оказалась безуспешной, что привело к возгоранию электропроводки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.