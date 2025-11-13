ента новостей

13:14
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
13:06
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
13:03
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
13:00
В Петербурге задержали мигранта, похитившего смартфон у фельдшера скорой помощи
12:55
Полицейские задержали жителя Уфы за махинации с землей в Петербурге
12:24
В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»
12:15
Городской парламент принял закон о едином тарифе на проезд в электричках
12:09
В Петербурге подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»
13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
12:50
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
10:57
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
10:54
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
15:41
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
15:38
В деревне Белогорка благоустроили площадь
15:34
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
15:29
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
11:46
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
11:40
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
11:30
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
11:25
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
10:28
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
Питерец.ру » Происшествия » В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля на стоянке на улице Федора Абрамова в Парголово 

11 ноября 2025 года, около 03 часов 30 минут ночи, в полицию поступила информация о задымлении транспортного средства, находящегося на парковочной площадке возле дома номер 8 по улице Федора Абрамова в населенном пункте Парголово. Визуальный осмотр показал, что владелец автомобиля отсутствует.

В результате инцидента внутреннее пространство автомобиля получило значительные повреждения от огня.

Оперативной группой полиции, прибывшей на место происшествия, неподалеку от указанного адреса, был задержан гражданин, подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 54-летний безработный, проживающий в этом же районе.

Согласно предварительному расследованию, подозреваемый проник в припаркованный автомобиль марки «Рено Логан» с намерением его похитить. Однако, попытка запуска двигателя оказалась безуспешной, что привело к возгоранию электропроводки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

