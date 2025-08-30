В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса

22 августа в 16:10 в правоохранительные органы Тосненского района Ленинградской области поступила информация о возгорании автомобиля «Фольксваген Транспортер» у дома номер 49 по Московскому шоссе в поселке Ульяновка. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зарегистрировали заявление от 50-летнего владельца транспортного средства. По оценке собственника, материальный ущерб составил 500 000 рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Как стало известно «Питерец.ру», в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 33-летний сварщик, прибывший в Ленинградскую область из Томской области, по подозрению в совершении данного преступления. Задержанный заявил, что не помнит обстоятельств произошедшего, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение.

Подозреваемый, имеющий в прошлом неоднократные судимости, был задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.