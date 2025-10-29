В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

27 октября, около 15 часов 00 минут, в правоохранительные органы Волховского района Ленинградской области поступило заявление от 40-летнего техника о преднамеренном уничтожении его личного транспортного средства, а именно автомобиля марки «Шевроле Лачетти». Согласно заявлению, инцидент произошел в ночное время суток. Автомобиль был оставлен владельцем возле дома номер 10, расположенного на Петрозаводской улице в городе Сясьстрой.

Владелец транспортного средства оценил нанесенный ущерб в двести пятьдесят тысяч рублей.

В результате оперативных действий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, спустя несколько часов, неподалеку от места происшествия, у дома номер 12 по Петрозаводской улице, был задержан гражданин, подозреваемый в совершении данного преступления.

Задержанным оказался 34-летний индивидуальный предприниматель.

Предварительное расследование установило, что в ночь совершения преступления задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.