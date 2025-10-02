ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино

В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Лужского района Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино

В правоохранительные органы 30 сентября обратился мужчина 49 лет, проживающий в доме номер 57 по улице Ленина поселка Осьмино, Лужского района, Ленинградской области, с заявлением о возгорании принадлежащего ему транспортного средства. Согласно заявлению, инцидент произошел вечером 16 сентября возле гаражного комплекса, расположенного на улице Ленина. Сгоревшим автомобилем оказался "Шевроле Нива".

Предварительная оценка нанесенного ущерба составила около 200 000 рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных действий сотрудниками полиции был установлен и задержан гражданин 1999 года рождения, проживающий в том же населенном пункте, которого подозревают в причастности к данному преступлению.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 167, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия"). К подозреваемому была применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающая задержание.

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, поджог
