В Петербурге поймали подозреваемого в погроме автобуса в Парголово

4 сентября, около 21 часа 35 минут, в дежурную часть полиции Выборгского района Петербурга обратился водитель маршрутного автобуса с информацией о порче имущества. Инцидент произошел в поселке Парголово на перекрестке улиц Федора Абрамова и Меркурьева. По словам заявителя, неустановленные лица разбили боковое стекло транспортного средства, используя аварийный молоток, после чего покинули место происшествия.

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 7 сентября в 16 часов 20 минут у дома номер 52 по Выборгскому шоссе сотрудники уголовного розыска задержали гражданина, подозреваемого в совершении указанного деяния. Задержанным оказался неработающий местный житель 1999 года рождения.

В отношении указанного лица применена мера процессуального принуждения в виде задержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.