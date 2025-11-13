В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля

11 ноября около 21 часа 20 минут в отдел полиции Московского района Петербурга обратилась 38-летняя петербурженка с сообщением о краже. Согласно заявлению, не установленное лицо совершило угон автомобиля "Эксид ЛХ", принадлежащего сервису каршеринга, от дома номер 6 по улице Киевская.

Следственно-оперативная группа уголовного розыска, проводя оперативно-розыскные мероприятия, установила местонахождение предполагаемого преступника. 12 ноября в 10:00, возле дома номер 86 по Лиговскому проспекту, был задержан молодой человек, 21 года, не имеющий официального места работы, проживающий в данном районе. Задержание произведено на основании подозрения в совершении вышеуказанной кражи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в особо крупном размере).

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.