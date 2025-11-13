ента новостей

13:14
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
13:06
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
13:03
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
13:00
В Петербурге задержали мигранта, похитившего смартфон у фельдшера скорой помощи
12:55
Полицейские задержали жителя Уфы за махинации с землей в Петербурге
12:24
В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»
12:15
Городской парламент принял закон о едином тарифе на проезд в электричках
12:09
В Петербурге подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»
13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
12:50
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
10:57
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
10:54
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
15:41
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
15:38
В деревне Белогорка благоустроили площадь
15:34
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
15:29
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
11:46
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
11:40
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
11:30
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
11:25
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
10:28
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля

В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Московского района задержали подозреваемого в хищении каршерингового автомобиля  

11 ноября около 21 часа 20 минут в отдел полиции Московского района Петербурга обратилась 38-летняя петербурженка с сообщением о краже. Согласно заявлению, не установленное лицо совершило угон автомобиля "Эксид ЛХ", принадлежащего сервису каршеринга, от дома номер 6 по улице Киевская.

Следственно-оперативная группа уголовного розыска, проводя оперативно-розыскные мероприятия, установила местонахождение предполагаемого преступника. 12 ноября в 10:00, возле дома номер 86 по Лиговскому проспекту, был задержан молодой человек, 21 года, не имеющий официального места работы, проживающий в данном районе. Задержание произведено на основании подозрения в совершении вышеуказанной кражи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в особо крупном размере).

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Московский район, кража, угон, каршеринг
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-05-2025, 11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
26-09-2025, 12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
22-08-2025, 14:03
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
29-10-2025, 11:31
На проспекте Обуховской обороны задержали разбойника с дубиной
10-10-2025, 11:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
11-09-2025, 14:14
На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл

Происшествия на дорогах

10-11-2025, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
7-11-2025, 11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
Наверх