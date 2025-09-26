В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине

23 сентября 2025 года, около 19 часов 25 минут, в отдел полиции Пушкинского района Петербурга обратился 42-летний директор магазина, с заявлением о краже. Согласно его заявлению, в течение дня неустановленное лицо совершило открытое хищение товара из торговой точки, находящейся по адресу: территория Лесное, дом 9. Сумма ущерба составила 17 929 рублей. Злоумышленник покинул место преступления.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 24 сентября 2025 года в 23 часа 30 минут, возле дома номер 1 по Тихоокеанской улице в поселке Парголово, Выборгского района Петербурга, был задержан 39-летний гражданин. Мужчина, официально не трудоустроенный и проживающий в данном районе, подозревается в совершении вышеуказанного преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). В отношении задержанного применена мера пресечения на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.