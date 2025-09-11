На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл

Вечером 9 сентября в отделение полиции Кировского района Петербурга поступило заявление от 39-летнего сотрудника предприятия, занимающегося обслуживанием электросетей. Он заявил о пропаже личного мотоцикла, который был угнан от дома номер 24, расположенного на проспекте Маршала Жукова.

Потерпевший оценил ущерб, причиненный противоправными действиями, в 340 000 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками уголовного розыска, 9 сентября в 14:20 у дома номер 12 по улице Десантников, был задержан гражданин 2008 года рождения, являющийся жителем данного района.

В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, что соответствует деянию, как кража, совершенная в крупном размере.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и он помещен в учреждение временного содержания.

Похищенное транспортное средство изъято сотрудниками правоохранительных органов и в настоящее время находится на специализированной охраняемой стоянке.