ента новостей

19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
14:51
Международная выставка «Реализм в искусстве»
14:45
Мультимедийная выставка «Фейковая правда»
14:41
ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента
14:34
Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД
14:28
В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером
14:16
В Петербурге задержали поджигателя входной двери на проспекте Шаумяна
14:14
На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл
14:07
В деревне Энколово задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО
13:10
В Петербурге задержали агрессора, «кошмарившего» жителей новостройки
11:50
В Петербурге прошел первый соревновательный день Международных спортивных Игр Александра Невского
10:56
В Царском селе идут работы по реставрации Александровского дворца
10:01
Ограничения на использование sim-боксов могут ввести в России
17:26
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
16:29
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
16:07
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
15:44
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
15:38
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
14:03
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
14:00
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
13:58
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
13:02
Премьера спектакля «Ханума»
12:13
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
19:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл

На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подростка, позарившегося на чужой мотоцикл на проспекте Маршала Жукова

Вечером 9 сентября в отделение полиции Кировского района Петербурга поступило заявление от 39-летнего сотрудника предприятия, занимающегося обслуживанием электросетей. Он заявил о пропаже личного мотоцикла, который был угнан от дома номер 24, расположенного на проспекте Маршала Жукова.

Потерпевший оценил ущерб, причиненный противоправными действиями, в 340 000 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками уголовного розыска, 9 сентября в 14:20 у дома номер 12 по улице Десантников, был задержан гражданин 2008 года рождения, являющийся жителем данного района.

В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, что соответствует деянию, как кража, совершенная в крупном размере.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и он помещен в учреждение временного содержания.

Похищенное транспортное средство изъято сотрудниками правоохранительных органов и в настоящее время находится на специализированной охраняемой стоянке.

Все по теме: Кировский район, угон, кража, мотоциклы
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-08-2025, 10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
27-06-2025, 12:03
В Приморском районе поймали домушника
17-05-2025, 11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
21-08-2025, 12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
15-05-2025, 13:00
В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника
27-05-2025, 11:57
В Московском районе поймали подозреваемого в мошенничествах в отношении пенсионеров

Происшествия на дорогах

Сегодня, 19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
Вчера, 15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
9-09-2025, 12:24
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
9-09-2025, 10:41
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
Наверх