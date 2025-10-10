В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей

4 октября текущего года в правоохранительные органы Приморского района Петербурга обратилась 28-летняя женщина с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении. Согласно предоставленным ею сведениям, инцидент произошел приблизительно в 11 часов утра на неблагоустроенной территории, прилегающей к дому номер 43 по улице Парашютной. Неизвестный мужчина совершил нападение на заявительницу и предпринял попытку совершения насильственных действий сексуального характера.

В связи с указанным происшествием, следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению данного преступления, 8 октября в 22 часа сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего мужчину, работающего водителем автобуса. Задержание было произведено вблизи дома номер 140 по Приморскому шоссе.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.