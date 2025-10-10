ента новостей

19:47
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
19:45
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
14:33
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
14:17
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
14:11
Пенсионерка с Московского проспекта отдала мошенникам более 6,7 млн рублей
13:57
В Петербурге поймали пожилого курьера мошенников
13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
11:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
11:41
В Петербурге пенсионерка с Ланского шоссе отдала мошенникам более 20 млн рублей
11:37
В Петербурге шестерых дебоширов задержали после драки в метро
11:33
Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге
15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
15:44
В Ленобласти у «черного копателя» обнаружили гранату, патроны и части оружия
15:36
Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского
15:29
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы
15:24
В Петербурге задержали "дропа-гастролера" из Тамбовской области
15:14
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге из ревности
12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
11:55
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
19:50
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
19:45
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
16:22
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей

В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Петербурга задержали жителя Приморского района, подозреваемого в попытке изнасилования прохожей

4 октября текущего года в правоохранительные органы Приморского района Петербурга обратилась 28-летняя женщина с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении. Согласно предоставленным ею сведениям, инцидент произошел приблизительно в 11 часов утра на неблагоустроенной территории, прилегающей к дому номер 43 по улице Парашютной. Неизвестный мужчина совершил нападение на заявительницу и предпринял попытку совершения насильственных действий сексуального характера.

В связи с указанным происшествием, следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению данного преступления, 8 октября в 22 часа сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего мужчину, работающего водителем автобуса. Задержание было произведено вблизи дома номер 140 по Приморскому шоссе.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

