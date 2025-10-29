На проспекте Обуховской обороны задержали разбойника с дубиной

Около 23 часов 00 минут 26 октября в отдел полиции Невского района Петербурга поступила информация о преступлении, совершённом возле дома номер 289, корпус 1, расположенного на проспекте Обуховской обороны. Согласно поступившей информации, неустановленное лицо, вооружённое дубинкой, совершило нападение на мужчину 41 года. В ходе нападения злоумышленник нанёс потерпевшему телесные повреждения, повредил его мопед и похитил мобильный телефон.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Медицинские работники оценили его состояние как удовлетворительное.

По факту совершённого преступления было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

28 октября в 11:00 сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия возле дома номер 287, корпус 1, на проспекте Обуховской обороны. В результате был задержан мужчина 37 лет, проживающий в данном районе, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий официального трудоустройства. Указанное лицо подозревается в совершении разбойного нападения.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.