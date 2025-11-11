ента новостей

13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
12:50
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
10:57
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
10:54
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
15:41
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
15:38
В деревне Белогорка благоустроили площадь
15:34
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
15:29
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
11:46
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
11:40
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
11:30
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
11:25
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
10:28
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское

В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейскими задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское под Выборгом

Накануне в правоохранительные органы Выборгского района Ленинградской области поступила информация от свидетеля инцидента. Согласно предоставленным сведениям, неустановленное лицо, управлявшее транспортным средством марки «Hyundai Solaris», произвело выстрелы из сигнального пистолета в районе гаражного комплекса, расположенного вблизи дома номер 14 на перекрестке улиц Полевая и Ленина в населенном пункте Первомайское, после чего покинуло место инцидента.

В результате оперативных действий сотрудников полиции указанный автомобиль был задержан на 77-м километре автомобильной трассы А-181 «Скандинавия». Установлено, что за рулем автомобиля находился двадцатитрехлетний гражданин, проживающий в Ленинградской области и осуществляющий деятельность в сфере таксомоторных перевозок. В ходе досмотра у задержанного был обнаружен сигнальный револьвер модели «Бульдог».

Гражданин, подозреваемый в совершении правонарушения, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении указанного лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, стрельба
