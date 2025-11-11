В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское

Накануне в правоохранительные органы Выборгского района Ленинградской области поступила информация от свидетеля инцидента. Согласно предоставленным сведениям, неустановленное лицо, управлявшее транспортным средством марки «Hyundai Solaris», произвело выстрелы из сигнального пистолета в районе гаражного комплекса, расположенного вблизи дома номер 14 на перекрестке улиц Полевая и Ленина в населенном пункте Первомайское, после чего покинуло место инцидента.

В результате оперативных действий сотрудников полиции указанный автомобиль был задержан на 77-м километре автомобильной трассы А-181 «Скандинавия». Установлено, что за рулем автомобиля находился двадцатитрехлетний гражданин, проживающий в Ленинградской области и осуществляющий деятельность в сфере таксомоторных перевозок. В ходе досмотра у задержанного был обнаружен сигнальный револьвер модели «Бульдог».

Гражданин, подозреваемый в совершении правонарушения, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении указанного лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.