В центре Петербурга задержали подозреваемого в хулиганстве с «Пионером»

7 сентября в правоохранительные органы Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о стрельбе возле дома номер 9, корпус 2, расположенного по Парфеновской улице.

Прибывшие на указанное место сотрудники патрульно-постовой службы задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении правонарушения.

В ходе задержания у гражданина было изъято устройство дозированного распыления под названием «Пионер», а также одна стреляная гильза.

В отношении задержанного лица был оформлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Согласно предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.