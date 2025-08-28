ента новостей

В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы

В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции Адмиралтейского района задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы

27 августа 2025 года, в 10 часов 20 минут, в правоохранительные органы поступила информация о неком лице, осуществляющем стрельбу в воздух из пистолета на территории учебного заведения, расположенного в доме номер 33 по Старо-Петергофскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину, 34 лет, проживающего в непосредственной близости. Данный гражданин подозревается в том, что примерно в 10 часов 15 минут 27 августа произвел не менее пяти выстрелов вверх из пневматического оружия вблизи школьной территории на Старо-Петергофском проспекте.

Задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, квалифицирующемся как мелкое хулиганство.

Пневматический пистолет, использованный при совершении указанных действий, был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время проводится проверка для принятия решения о возбуждении уголовного дела по данному факту.

