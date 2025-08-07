В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика

5 августа в правоохранительные органы поступило заявление от 44-летнего гражданина, проживающего в Мурино. Он сообщил, что возле дома номер 4/26, расположенного на Ручьёвском проспекте, неустановленное лицо применило газовое вещество в салоне его личного автомобиля, в котором находился несовершеннолетний ребёнок.

Незамедлительно на место происшествия прибыла оперативная группа сотрудников полиции.

В результате оперативных действий был задержан подозреваемый в совершении данного правонарушения – двадцатишестилетний безработный, также проживающий в городе Мурино.

Предварительно установлено, что причиной инцидента послужил конфликт между водителями, возникший из-за разногласий в порядке проезда на придомовой территории.

В ходе словесной перепалки один из участников конфликта использовал газовый баллончик, направив струю газа в салон транспортного средства оппонента, где в тот момент находился ребёнок.

Впоследствии в полицию поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации восьмилетнего мальчика с предварительным диагнозом – термический ожог роговицы глаз.

Ребёнку была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время его состояние оценивается врачами как стабильное.

Задержанный гражданин был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Мелкое хулиганство).

По данному факту проводится тщательная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.