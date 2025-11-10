В Пушкине поймали ночного поджигателя авто

В ночь с 8 на 9 ноября в дежурную часть полиции Пушкинского района Санкт-Петербурга поступила информация о пожаре транспортного средства, припаркованного у дома номер 8 по улице Генерала Хазова.

По прибытии на указанное место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль «Дэу Матиз», полностью уничтоженный огнем. Установлено, что данный автомобиль принадлежит 25-летнему жителю района.

В результате пожара также был поврежден автомобиль марки «Омода», находившийся в непосредственной близости. Владельцем пострадавшего «Омода» является 55-летний мужчина. От обоих владельцев пострадавших транспортных средств были приняты заявления.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных утром 9 ноября, сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении поджога. Согласно предварительной информации, им является 36-летний безработный, проживающий в том же районе. Задержанный имеет обширную криминальную историю, включающую судимости за кражи, разбойные нападения и грабежи.

По информации, предоставленной полицией, в ночь совершения преступления подозреваемый проник в незапертый автомобиль «Дэу Матиз», где поджёг бумагу при помощи зажигалки и бросил её в салон. Возникшее пламя быстро охватило автомобиль и впоследствии перекинулось на соседнюю машину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).