В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
12:50
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
10:57
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
10:54
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
15:41
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
15:38
В деревне Белогорка благоустроили площадь
15:34
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
15:29
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
11:46
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
11:40
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
11:30
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
11:25
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
10:28
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто

В Пушкине полицейские задержали ночного поджигателя авто

В ночь с 8 на 9 ноября в дежурную часть полиции Пушкинского района Санкт-Петербурга поступила информация о пожаре транспортного средства, припаркованного у дома номер 8 по улице Генерала Хазова.

По прибытии на указанное место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль «Дэу Матиз», полностью уничтоженный огнем. Установлено, что данный автомобиль принадлежит 25-летнему жителю района.

В результате пожара также был поврежден автомобиль марки «Омода», находившийся в непосредственной близости. Владельцем пострадавшего «Омода» является 55-летний мужчина. От обоих владельцев пострадавших транспортных средств были приняты заявления.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных утром 9 ноября, сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении поджога. Согласно предварительной информации, им является 36-летний безработный, проживающий в том же районе. Задержанный имеет обширную криминальную историю, включающую судимости за кражи, разбойные нападения и грабежи.

По информации, предоставленной полицией, в ночь совершения преступления подозреваемый проник в незапертый автомобиль «Дэу Матиз», где поджёг бумагу при помощи зажигалки и бросил её в салон. Возникшее пламя быстро охватило автомобиль и впоследствии перекинулось на соседнюю машину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

