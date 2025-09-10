ента новостей

17:26
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
16:29
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
16:07
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
15:44
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
15:38
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
14:03
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
14:00
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
13:58
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
13:02
Премьера спектакля «Ханума»
12:13
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
19:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
12:24
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
11:28
Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале
11:05
В Мурино полицейсике искали нелегалов на стройках
10:41
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
10:32
В Петербурге завершился турнир по волейболу – «Мемориал Платонова»
09:36
Спектакль «Сатисфакция» — гениальная пьеса Евгения Гришковца
09:33
На сцене БКЗ «Октябрьский «Юнона и Авось» рок-опера гала. Премьера!
09:28
Выставка «Картины опыта»
09:27
Выставка «Под черным солнцем»
08:49
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:46
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
16:37
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
15:44
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов

Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто на улице Металлургов в Колпино

В ночь с 6 на 7 сентября в отдел полиции города Колпино поступило экстренное сообщение о пожаре транспортного средства, находящегося вблизи дома номер четыре по улице Металлургов.

Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов установили, что полностью уничтожен огнем автомобиль марки "Хендай Крета". Транспортное средство принадлежало местной жительнице семидесяти четырех лет, занимающей должность директора организации, оказывающей услуги химической чистки.

Материальный ущерб, причиненный в результате указанного происшествия, оценен в размере одного миллиона пятисот тысяч рублей.

По факту данного инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело на основании части второй статьи сто шестьдесят седьмой Уголовного кодекса Российской Федерации.

Девятого сентября, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, возле дома номер восемь по улице Ижорского Батальона в городе Колпино, был задержан тридцати трехлетний местный житель, подозреваемый в совершении вышеупомянутого противоправного деяния.

Подозреваемый, имеющий в прошлом судимость за преступления, связанные с наркотическими веществами, был задержан на основании статьи девяносто первой Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

