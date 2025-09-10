В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов

В ночь с 6 на 7 сентября в отдел полиции города Колпино поступило экстренное сообщение о пожаре транспортного средства, находящегося вблизи дома номер четыре по улице Металлургов.

Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов установили, что полностью уничтожен огнем автомобиль марки "Хендай Крета". Транспортное средство принадлежало местной жительнице семидесяти четырех лет, занимающей должность директора организации, оказывающей услуги химической чистки.

Материальный ущерб, причиненный в результате указанного происшествия, оценен в размере одного миллиона пятисот тысяч рублей.

По факту данного инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело на основании части второй статьи сто шестьдесят седьмой Уголовного кодекса Российской Федерации.

Девятого сентября, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, возле дома номер восемь по улице Ижорского Батальона в городе Колпино, был задержан тридцати трехлетний местный житель, подозреваемый в совершении вышеупомянутого противоправного деяния.

Подозреваемый, имеющий в прошлом судимость за преступления, связанные с наркотическими веществами, был задержан на основании статьи девяносто первой Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.