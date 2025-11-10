В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от жильца дома номер 39 по проспекту Луначарского. Заявитель утверждал, что в ночь на 9 ноября подвергся нападению возле своего дома. Неизвестный злоумышленник нанес удар в область лица, после чего похитил мобильный телефон и скрылся с места преступления.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска Выборгского района, 9 ноября в 11:15 был задержан подозреваемый. Им оказался 39-летний безработный гражданин, проживающий в данном районе.

Согласно имеющейся информации, задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В его послужном списке числится более десяти судимостей за совершение краж, грабежей, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей содеянное как грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.