ента новостей

13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
12:50
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
10:57
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
10:54
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
15:41
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
15:38
В деревне Белогорка благоустроили площадь
15:34
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
15:29
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
11:46
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
11:40
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
11:30
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
11:25
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
10:28
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского

В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали десятикратно судимого подозреваемого в уличном грабеже на проспекте Луначарского  

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от жильца дома номер 39 по проспекту Луначарского. Заявитель утверждал, что в ночь на 9 ноября подвергся нападению возле своего дома. Неизвестный злоумышленник нанес удар в область лица, после чего похитил мобильный телефон и скрылся с места преступления.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска Выборгского района, 9 ноября в 11:15 был задержан подозреваемый. Им оказался 39-летний безработный гражданин, проживающий в данном районе.

Согласно имеющейся информации, задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В его послужном списке числится более десяти судимостей за совершение краж, грабежей, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей содеянное как грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.

Все по теме: Выборгский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-06-2025, 12:03
В Приморском районе поймали домушника
28-08-2025, 15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
18-08-2025, 10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
19-09-2025, 12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
24-09-2025, 12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
3-09-2025, 11:32
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
7-11-2025, 11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
Наверх