ента новостей

19:58
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
14:03
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
13:50
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
12:44
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
12:39
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
11:59
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
11:32
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
11:14
На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета
10:53
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
10:49
В Киришах полицейсике искали нелегалов
16:59
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
15:37
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
13:32
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
12:29
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
12:06
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
11:45
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
10:15
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
00:35
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:42
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника

На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подростка, подозреваемого в избиении ровесника на проспекте Просвещения

16 июля в медицинское учреждение Выборгского района Петербурга обратился 16-летний подросток с жалобами на множественные ушибы и гематомы, о чем было сообщено в правоохранительные органы. После осмотра врачами юноша был направлен на стационарное лечение.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что пострадавший подвергся нападению группы лиц возле торгового комплекса, расположенного по адресу: проспект Просвещения, дом 19. Мотивом преступления явились хулиганские побуждения нападавших.

По факту инцидента следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 2, Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как хулиганство, совершенное группой лиц.

В рамках расследования, 2 сентября, оперативники уголовного розыска задержали несовершеннолетнего, являющегося сверстником потерпевшего, возле дома номер 4 по 4-й Советской улице. Он подозревается в непосредственном участии в совершении вышеуказанного преступления.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания для дальнейших следственных действий.

Все по теме: Выборгский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-06-2025, 14:39
В Колпино задержали применевшего перцовый баллончик в автобусе
8-07-2025, 11:42
В Петербурге группа молодых людей избила доставщика продуктов
22-08-2025, 14:09
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
27-06-2025, 11:55
В Мурино поймали криминального курьера
22-08-2025, 11:34
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
2-06-2025, 09:50
В парадной на Дыбенко подрались подростки

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
30-08-2025, 15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
29-08-2025, 13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
27-08-2025, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
Наверх