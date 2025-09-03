На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника

16 июля в медицинское учреждение Выборгского района Петербурга обратился 16-летний подросток с жалобами на множественные ушибы и гематомы, о чем было сообщено в правоохранительные органы. После осмотра врачами юноша был направлен на стационарное лечение.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что пострадавший подвергся нападению группы лиц возле торгового комплекса, расположенного по адресу: проспект Просвещения, дом 19. Мотивом преступления явились хулиганские побуждения нападавших.

По факту инцидента следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 2, Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как хулиганство, совершенное группой лиц.

В рамках расследования, 2 сентября, оперативники уголовного розыска задержали несовершеннолетнего, являющегося сверстником потерпевшего, возле дома номер 4 по 4-й Советской улице. Он подозревается в непосредственном участии в совершении вышеуказанного преступления.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания для дальнейших следственных действий.