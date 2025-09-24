ента новостей

14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
08:50
СКА проиграл омскому «Авангарду» со счётом 4:2
20:14
Выставка Маши Богораз «Иди и не оглядывайся»
17:01
Петербуржцы почтили память добровольцев Великой Отечественной на воинском кладбище «Дачное»
16:53
В Петербурге депутаты возложили цветы к мемориальной доске ЛАНО
13:15
На «Госуслугах» появится QR-код для использования вместо бумажного паспорта
12:27
На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта
12:24
День Ленинградского народного ополчения
12:20
В Госдуме заявили о рисках неконтролируемого внедрения ИИ и поддержали создание стандарта ФСТЭК
12:02
На Богатырском проспекте пьяная женщина разбила стекло в автобусе
11:44
В Невском районе задержали подозреваемых в нападении на курьера-доставщика
11:16
На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин
16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже

В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Невского района задержали подозреваемого в уличном грабеже десятикратно судимого

Вечером 22 сентября, около 21 часа 25 минут, в отдел полиции Невского района Петербурга поступило заявление от 46-летнего гражданина, проживающего в данном районе. Заявитель сообщил, что в ночь с 19 на 20 сентября, вблизи дома номер 94 по улице Седова, на него было совершено нападение. Неизвестный злоумышленник, применив физическую силу и нанеся потерпевшему несколько ударов, похитил сумку, в которой находились документы и личные вещи.

Согласно оценке, материальный ущерб от действий преступника составил 35 000 рублей.

В результате проведенных розыскных мероприятий, 23 сентября в 17 часов 30 минут, сотрудники уголовного розыска Невского района задержали подозреваемого в совершении указанного преступления у дома номер 22 по Фарфоровской улице. Задержанным оказался 45-летний житель того же района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Невский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-05-2025, 13:00
В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника
21-08-2025, 12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
26-05-2025, 12:24
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже в парке Авиаторов
1-08-2025, 11:10
На улице Новоселов поймали подозреваемого в квартирном грабеже
19-08-2025, 09:39
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
17-05-2025, 11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
Сегодня, 12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
22-09-2025, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
22-09-2025, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
Наверх