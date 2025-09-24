В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже

Вечером 22 сентября, около 21 часа 25 минут, в отдел полиции Невского района Петербурга поступило заявление от 46-летнего гражданина, проживающего в данном районе. Заявитель сообщил, что в ночь с 19 на 20 сентября, вблизи дома номер 94 по улице Седова, на него было совершено нападение. Неизвестный злоумышленник, применив физическую силу и нанеся потерпевшему несколько ударов, похитил сумку, в которой находились документы и личные вещи.

Согласно оценке, материальный ущерб от действий преступника составил 35 000 рублей.

В результате проведенных розыскных мероприятий, 23 сентября в 17 часов 30 минут, сотрудники уголовного розыска Невского района задержали подозреваемого в совершении указанного преступления у дома номер 22 по Фарфоровской улице. Задержанным оказался 45-летний житель того же района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.