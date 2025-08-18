В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников

16 августа в отделение полиции Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 84-летней пенсионерки, проживающей в доме №11 по проспекту Косыгина. Она заявила, что стала жертвой телефонных мошенников и, следуя их инструкциям, передала курьеру 354 000 рублей возле подъезда своего дома.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов у дома №3 по улице Передовиков был задержан 22-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, подозреваемый в совершении указанного преступления.

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде заключения под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и он помещен в изолятор временного содержания.