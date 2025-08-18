ента новостей

В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
12:57
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
12:54
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела
11:38
В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»
10:57
В Гарболово задержали стрелка по окнам
10:50
В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба
10:47
В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже
10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
10:32
В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова
10:30
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера
10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
10:20
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
09:38
Русское географическое общество отмечает 180-летие
09:32
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
09:28
В Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»
09:22
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене
20:14
«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»
19:51
Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев
14:54
«Ленинградец» в Рощино проиграл «Машуку-КМВ» со счётом 1:2, дважды пропустив с пенальти
22:54
Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков
21:53
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил «Спартаку» и помог петербургскому клубу сыграть вничью со счётом 2:2
13:16
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
11:24
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
11:08
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
11:08
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
09:22
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Красногвардейского района задержали иностранца, работавшего на мошенников

16 августа в отделение полиции Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 84-летней пенсионерки, проживающей в доме №11 по проспекту Косыгина. Она заявила, что стала жертвой телефонных мошенников и, следуя их инструкциям, передала курьеру 354 000 рублей возле подъезда своего дома.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов у дома №3 по улице Передовиков был задержан 22-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, подозреваемый в совершении указанного преступления.

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде заключения под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и он помещен в изолятор временного содержания.

Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры, мигранты
