В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида

В ночь с 17 на 18 сентября в отдел полиции Калининского района Петербурга поступила информация об инциденте у магазина, расположенного во дворе дома номер 62 на Светлановском проспекте. Сообщалось о нападении на 23-летнего молодого человека с подтвержденной инвалидностью. Согласно заявлению, неизвестный нанес удар потерпевшему и завладел его средством мобильной связи, оценочная стоимость которого составила 5000 рублей.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе неотложных мероприятий задержали предполагаемого злоумышленника. Задержание было произведено неподалеку от места преступления, возле дома номер 60 по Светлановскому проспекту. Задержанным оказался 42-летний гражданин, зарегистрированный по данному адресу. Предмет хищения был обнаружен и возвращен владельцу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как грабеж.

Как стало известно «Питерец.ру», подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения, в настоящее время задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и помещен в учреждение временного содержания.