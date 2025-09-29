В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту

27 сентября в отдел полиции Василеостровского района Петербурга обратился 51-летний водитель рейсового автобуса, сообщив о повреждении транспортного средства, произошедшего в процессе движения по Наличному мосту.

Сотрудниками полиции было установлено, что между водителем автобуса и водителем автомобиля марки "Ягуар" возникла конфликтная ситуация на дороге.

В ходе разгоревшегося инцидента водитель иномарки произвел выстрел из травматического оружия в боковое стекло автобуса, после чего покинул место происшествия. В результате данного происшествия никто не пострадал.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность водителя автомобиля.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками правоохранительных органов задержан 38-летний местный предприниматель.

Задержанный, имеющий в прошлом неоднократные судимости, был задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.