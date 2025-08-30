В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса

28 августа в правоохранительные органы Приморского района Петербурга обратился 43-летний водитель общественного транспорта.

Мужчина заявил, что накануне, приблизительно в 18:00, вблизи остановочного пункта возле дома номер 65 по Парашютной улице, на него было совершено нападение. Неизвестный агрессор нанес водителю несколько ударов, после чего использовал против него аэрозольный баллончик с раздражающим веществом.

В результате применения перцового баллончика водитель получил химический ожог глаз и был вынужден обратиться в травматологический пункт для получения необходимой медицинской помощи.

Сотрудниками полиции была установлена личность злоумышленника. Им оказался 48-летний гражданин, проживающий в Приморском районе.

Ранее задержанный уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.