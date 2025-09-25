В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок

Ранее сообщалось, что 23 сентября текущего года около 08 часов 35 минут в отдел полиции Василеостровского района Петербурга поступило обращение от 38-летнего мужчины, работающего водителем. Заявитель сообщил, что возле дома номер 33 по Наличной улице некий гражданин в ходе возникшего на дороге спора применил против него газовый баллончик, распылив содержимое в лицо.

В ходе предварительного расследования было установлено, что причиной инцидента стал дорожный конфликт между пострадавшим и водителем автомобиля марки "Шкода Октавия".

В результате применения газового баллончика пострадала также 10-летняя дочь водителя, находившаяся в салоне его автомобиля. Газ попал ей в лицо. Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, после чего девочку направили на амбулаторное лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

24 сентября правоохранительными органами был задержан 47-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления. Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.