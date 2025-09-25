ента новостей

17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок

В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в участии в конфликте на Наличной улице, в котором пострадал ребенок

Ранее сообщалось, что 23 сентября текущего года около 08 часов 35 минут в отдел полиции Василеостровского района Петербурга поступило обращение от 38-летнего мужчины, работающего водителем. Заявитель сообщил, что возле дома номер 33 по Наличной улице некий гражданин в ходе возникшего на дороге спора применил против него газовый баллончик, распылив содержимое в лицо.

В ходе предварительного расследования было установлено, что причиной инцидента стал дорожный конфликт между пострадавшим и водителем автомобиля марки "Шкода Октавия".

В результате применения газового баллончика пострадала также 10-летняя дочь водителя, находившаяся в салоне его автомобиля. Газ попал ей в лицо. Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, после чего девочку направили на амбулаторное лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

24 сентября правоохранительными органами был задержан 47-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления. Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Васильевский остров
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
20-08-2025, 10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
5-09-2025, 11:40
В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова
8-08-2025, 11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
23-08-2025, 11:03
В Колпино задержали ранившего прохожую бутылкой во время конфликта
11-12-2024, 12:48
В Колпино дорожный конфликт закончился применением газового баллончика

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
Вчера, 12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
22-09-2025, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
22-09-2025, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
Наверх