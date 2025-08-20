ента новостей

12:58
В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого
10:56
В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов
10:46
В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре
10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
09:14
В двух районах Петербурга вводятся ограничения движения транспорта
13:48
В Петербурге экологические службы за неделю собрали около 20 тонн опасных отходов
11:43
День памяти героических защитников Ивановского пятачка
11:00
В «Колизее» Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
10:57
Премьера спектакля «Рок-н-ролл на закате»
10:48
На Софийской улице завершили модернизацию наружного освещения
10:33
В квартире на улице Демьяна Бедного обнаружено тело пенсионерки с ножевыми ранениями
10:07
В Пушкине задержали 17-летнего курьера мошенников, обманувших 90-летнего
09:39
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
09:23
В Петербурге выявили мошенничество с социальными выплатами
09:20
В Петербурге отмечают 186-летие со дня открытия Пулковской астрономической обсерватории
17:12
На Васильевском острове дом архитектора Бенуа признан региональным памятником
15:36
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД

В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД

0
Опубликовал: Питерец
Фото:
Telegram
Полицейские Всеволожского района задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики в ходе дорожного конфликта

По данным «Питерец.ру», 8 августа, приблизительно в 18:00, в отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области обратился 37-летний владелец автомобиля Toyota, сообщивший о происшествии на внешнем кольце Кольцевой Автомобильной Дороги (КАД). Согласно его заявлению, в ходе возникшего конфликта на дороге, неустановленное лицо, управлявшее транспортным средством марки Citroen, произвело выстрел из пневматического оружия в направлении его автомобиля, после чего покинуло место происшествия.

В результате данного инцидента повреждено боковое стекло со стороны водителя.

На основании собранных материалов было инициировано уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как хулиганство.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, вечером 19 августа, возле дома номер 46 по Ириновскому проспекту, сотрудниками правоохранительных органов был задержан 23-летний житель данного района, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемого осуществлено в соответствии с положениями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

