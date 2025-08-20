В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД

По данным «Питерец.ру», 8 августа, приблизительно в 18:00, в отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области обратился 37-летний владелец автомобиля Toyota, сообщивший о происшествии на внешнем кольце Кольцевой Автомобильной Дороги (КАД). Согласно его заявлению, в ходе возникшего конфликта на дороге, неустановленное лицо, управлявшее транспортным средством марки Citroen, произвело выстрел из пневматического оружия в направлении его автомобиля, после чего покинуло место происшествия.

В результате данного инцидента повреждено боковое стекло со стороны водителя.

На основании собранных материалов было инициировано уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как хулиганство.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, вечером 19 августа, возле дома номер 46 по Ириновскому проспекту, сотрудниками правоохранительных органов был задержан 23-летний житель данного района, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемого осуществлено в соответствии с положениями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.