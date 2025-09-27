На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов

27 сентября около 03 часов 30 минут на 56-м километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 31-летний водитель такси марки «Фольксваген Поло» сбил двух пешеходов. Они двигались по правой обочине в том же направлении от Мурманского шоссе к проспекту Обуховской обороны, в руках у них находились электровелосипед и электросамокат.

В результате происшествия 17-летний подросток был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. К сожалению, второй пешеход, 37-летний мужчина, получил смертельные увечья и скончался на месте инцидента.

В связи с ДТП проводится расследование, направленное на установление обстоятельств произошедшего. Полиция анализирует все факторы, которые могли повлиять на возникновение данного ДТП, включая состояние водителя, погодные условия и соблюдение правил дорожного движения. Важно более подробно рассмотреть детали инцидента, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.