15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
15:00
В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек
14:51
В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино
14:42
В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников
12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
12:23
В Петербурге механик угрожал травматом инженеру из-за сноса гаражей
12:15
В Петербурге бдительный курьер предотвратил мошенничество в отношении пенсионера
11:55
В Петербурге Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине из ревности на Дачном проспекте
11:31
У метро «Купчино» автобус врезался в остановку общественного транспорта
09:49
В Луге пьяный водитель на "ВАЗ Приора" насмерть сбил пенсионерку
17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на Вантовом мосту во Всеволожском районе Ленобласти

27 сентября около 03 часов 30 минут на 56-м километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 31-летний водитель такси марки «Фольксваген Поло» сбил двух пешеходов. Они двигались по правой обочине в том же направлении от Мурманского шоссе к проспекту Обуховской обороны, в руках у них находились электровелосипед и электросамокат.

В результате происшествия 17-летний подросток был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. К сожалению, второй пешеход, 37-летний мужчина, получил смертельные увечья и скончался на месте инцидента.

В связи с ДТП проводится расследование, направленное на установление обстоятельств произошедшего. Полиция анализирует все факторы, которые могли повлиять на возникновение данного ДТП, включая состояние водителя, погодные условия и соблюдение правил дорожного движения. Важно более подробно рассмотреть детали инцидента, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

