17:26
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
16:29
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
16:07
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
15:44
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
15:38
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
14:03
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
14:00
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
13:58
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
13:02
Премьера спектакля «Ханума»
12:13
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
19:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
12:24
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
11:28
Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале
11:05
В Мурино полицейсике искали нелегалов на стройках
10:41
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
10:32
В Петербурге завершился турнир по волейболу – «Мемориал Платонова»
09:36
Спектакль «Сатисфакция» — гениальная пьеса Евгения Гришковца
09:33
На сцене БКЗ «Октябрьский «Юнона и Авось» рок-опера гала. Премьера!
09:28
Выставка «Картины опыта»
09:27
Выставка «Под черным солнцем»
08:49
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:46
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
16:37
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
15:44
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть

Полицейские задержали водителя грузовика, сбившего на трассе "Петербург - Псков" двух пешеходов, один из которых скончался

9 сентября, приблизительно в 16:15, на 42-м километре трассы Р-23, соединяющей Санкт-Петербург и Псков, в Гатчинском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Согласно предварительным данным, 31-летний водитель грузового автомобиля марки "Hino" потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие находились на обочине указанной автодороги возле легкового автомобиля "Фольксваген поло".

Как стало известно «Питерец.ру», в результате инцидента 73-летний мужчина скончался на месте от полученных повреждений. Второй пострадавший, мужчина 39 лет, был экстренно доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии для оказания необходимой помощи.

В связи с произошедшим инцидентом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель грузового автомобиля был задержан в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

