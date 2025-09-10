В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть

9 сентября, приблизительно в 16:15, на 42-м километре трассы Р-23, соединяющей Санкт-Петербург и Псков, в Гатчинском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Согласно предварительным данным, 31-летний водитель грузового автомобиля марки "Hino" потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие находились на обочине указанной автодороги возле легкового автомобиля "Фольксваген поло".

Как стало известно «Питерец.ру», в результате инцидента 73-летний мужчина скончался на месте от полученных повреждений. Второй пострадавший, мужчина 39 лет, был экстренно доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии для оказания необходимой помощи.

В связи с произошедшим инцидентом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель грузового автомобиля был задержан в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.