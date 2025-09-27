В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек

26 сентября в экстренные службы Сланцевского района Ленинградской области поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: улица Кирова, дом 30. Сразу же на место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

Во время тушения пожара было обнаружено тело 47-летней женщины. Четыре других местных жителя, получившие ожоги и проявления отравления угарным газом, были незамедлительно госпитализированы.

В ходе оперативных мероприятий полиции был задержан 33-летний житель данного района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно установлено, что он облил квартиру горючей жидкостью и поджег её, после чего скрылся с места происшествия.

При осмотре места инцидента сотрудники обнаружили канистру с остатками горючего и зажигалку, что подтвердило версию о поджоге. Подозреваемый был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время проводится проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела относительно инцидента.