В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино

В ночь с 25 на 26 сентября в отдел полиции Красногвардейского района Петербурга поступили два заявления от граждан о совершении в отношении них актов грабежа на территории города Мурино, расположенного в Ленинградской области.

Согласно показаниям пострадавших, злоумышленники, используя в качестве орудия угрозы нож, похищали личное имущество, а также принуждали к переводу денежных средств на указанные ими банковские счета. В результате противоправных действий злоумышленники завладели наручными часами, беспроводными наушниками, портативной акустической системой и денежными средствами на общую сумму, превышающую восемнадцать тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали двух подозреваемых – мужчин в возрасте двадцати четырех и сорока семи лет, выходцев из Северо-Кавказского региона, проживающих в городе Санкт-Петербурге. При личном досмотре у задержанных был обнаружен и конфискован нож, предположительно использовавшийся при совершении преступлений, а также похищенные вещи.

На основании собранных материалов возбуждены уголовные дела по статье 162, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). В настоящее время подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия, направленные на установление возможной причастности задержанных к совершению других аналогичных преступлений.