В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней

24 сентября в правоохранительные органы Лодейнопольского района Ленинградской области поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила о том, что на пересечении Октябрьского проспекта и Лесной улицы неизвестный мужчина предпринял попытку насильно посадить в свой автомобиль её несовершеннолетнюю дочь, которой исполнилось шестнадцать лет, и совершил в отношении неё противоправные действия.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника и определили его текущее местонахождение. Выяснилось, что им является мужчина в возрасте 37 лет.

В оперативном порядке подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов на автотрассе и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий и выяснения обстоятельств произошедшего.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 135, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся развратных действий.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления.