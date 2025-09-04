ента новостей

В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице

В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице

Полицейские Выборгского района Петербурга задержали подозреваемых в нападении на Заречной улице

1 сентября в отделение полиции Выборгского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 21-летнего жителя города. Он сообщил, что 31 августа приблизительно в 19:00 двое неизвестных мужчин возле подъезда дома №17 на Заречной улице, используя физическую силу и угрожая ножом, похитили у него 1500 рублей, после чего скрылись с места преступления.

На основании данного сообщения было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 162 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается разбойного нападения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 1 сентября в 17:30 у дома №104 на проспекте Просвещения был задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в причастности к данному преступлению. На следующий день, 2 сентября, вблизи дома №14 на проспекте Художников был задержан его 24-летний знакомый, который на момент задержания не был трудоустроен.

Оба подозреваемых были задержаны в соответствии с положениями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующей порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления.

