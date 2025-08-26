ента новостей

Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
В Петербурге представили нового федерального инспектора
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
В Приморском районе ограничат движение транспорта
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
Балет «Щелкунчик»
Концерт Вивальди «Времена года»
Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте

Опубликовал: Антон78
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в убийстве знакомого по местам лишения свободы 

В лесном массиве, расположенном у Южной Кронштадтской дороги, было найдено тело мужчины 53 лет с огнестрельной раной в области головы.

В связи с обнаружением тела, следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как убийство.

25 августа, в центре Санкт-Петербурга, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России по Кронштадтскому району задержали двух ранее судимых мужчин в возрасте 50 и 54 лет. Установлено, что задержанные ранее отбывали наказание вместе с потерпевшим в исправительном учреждении.

Согласно информации, полученной от оперативных источников, мотивом убийства послужил продолжительный конфликт между участниками.

По информации оперативных сотрудников, злоумышленники заранее спланировали преступление. Под предлогом предложения работы они заманили жертву в лесной массив, где один из них произвел выстрел, ставший смертельным.

В ходе обыска, проведенного по адресу проживания одного из задержанных, было обнаружено оружие, имеющее конструктивное сходство с пистолетом Макарова, а также личные вещи убитого.

Конфискованное оружие было направлено на проведение баллистической экспертизы для установления его причастности к совершению преступления. Подозреваемые были задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Кронштадтский район, убийство, огнестрельное ранение
