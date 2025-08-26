Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте

В лесном массиве, расположенном у Южной Кронштадтской дороги, было найдено тело мужчины 53 лет с огнестрельной раной в области головы.

В связи с обнаружением тела, следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как убийство.

25 августа, в центре Санкт-Петербурга, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России по Кронштадтскому району задержали двух ранее судимых мужчин в возрасте 50 и 54 лет. Установлено, что задержанные ранее отбывали наказание вместе с потерпевшим в исправительном учреждении.

Согласно информации, полученной от оперативных источников, мотивом убийства послужил продолжительный конфликт между участниками.

По информации оперативных сотрудников, злоумышленники заранее спланировали преступление. Под предлогом предложения работы они заманили жертву в лесной массив, где один из них произвел выстрел, ставший смертельным.

В ходе обыска, проведенного по адресу проживания одного из задержанных, было обнаружено оружие, имеющее конструктивное сходство с пистолетом Макарова, а также личные вещи убитого.

Конфискованное оружие было направлено на проведение баллистической экспертизы для установления его причастности к совершению преступления. Подозреваемые были задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.